الصين تعلن موعد شروق “الشمس الصناعية”

2019/03/11 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أعلنت

الصين، الأحد، أن مشروع “الشمس الاصطناعية” والذي كشفت عنه في نوفمبر الماضي،

سيكون جاهزا مع نهاية العام الجاري.

وفي

نوفمبر الماضي، أعلن باحثون صينيون أن مفاعل توكاماك (EAST) وهو “شمس اصطناعية” مصمم لتقليد عملية

الاندماج النووي التي تستخدمها الشمس الحقيقية لتوليد الطاقة، بلغ نقطة تحول عن طريق

تحقيق درجة حرارة إلكترون تبلغ 100 مليون درجة درجة مئوية.

وتمكن

الباحثون حينها بمعهد الصين للفيزياء البلازمية من الوصول بدرجة حرارة البلازما في

“المفاعل التجريبي للموصل فائق التطور” أو “توكاماك”، الذي أطلق

عليه اسم “الشمس الصناعية”، إلى 100 مليون درجة مئوية، وهي درجة الحرارة

المطلوبة للحفاظ على تفاعل الاندماج الذي ينتج طاقة أكبر مما يتطلبه الأمر لتشغيله.

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