كيف وصلت الجماهير الرياضية الى ملعب كربلاء؟؟

2019/03/11 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ،الثلاثاء، عن انطلاق الحافلات الخاصة بنقل جماهير نادي الزوراء الرياضي الى ملعب كربلاء الدولي.

واكد مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان تلقت الشركة سيرت ٢٢ حافلة حديثة من بغداد الى ملعب كربلاء الدولي حيث انطلقت الحافلات من مختلف مناطق العاصمة بغداد ، مبينا انطلقت ١٢ حافلة من ملعب الزوراء في منطقة الشالجية، ٥) حافلات من ساحة مظفر في مدينة الصدر و ٣ حافلات من ملعب الشعب بالاضافة الى حافلتين من مقر الوزارة لتتجه صوب ملعب كربلاء لمؤازرة النوارس في مبارتهم ضد نادي الوصل الامارتي".واضاف حسين ان "حافلات الشركة ستكون بخدمة الجماهير وتؤمن عودتهم بعد انتهاء المباراة حيث تم الايعاز الى فرع الشركة في كربلاء للتنسيق وتنظم عودة مشجعي النادي الى نفس المناطق في بغداد"، لافتا الى ان "الشركة تسعى دائما الى تقديم افضل خدمات النقل للمواطنين الكرام وفي كل المحافل والملفات لاسيما النشاطات الجماهيرية".من جهتهم عبرت الجماهير الرياضية عن شكرهم العالي الى معالي الوزير وادارة الشركة على المبادرة ودعم الفريق في مباراته مع نادي الوصل الامارتي التي تقام في ملعب كربلاء الدولي.انتهى

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