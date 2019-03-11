الزوراء يتغلب على الوصل الاماراتي بخماسية نظيفة في دوري ابطال اسيا

2019/03/11 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ رياضية

اضاف

فريق الزوراء اليوم الاثنين، ثلاث نقاط لرصيده بعد الفوز على الوصل الاماراتي 5-صفر

في لقاء جرى في ملعب كربلاء، لحساب الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى لدوري ابطال

اسيا والتي تضم بالاضافة للفريقين النصر السعودي وذوب آهن الايراني.

بدأ

الزوراء المباراة بافضلية في الانتشار وبناء الهجمات على الاطراف مع محاولات للضغط

على مرمى حميد النجار،فيما لم تعاني ساحة لعب الزوراء من اي ضغط للفريق الضيف، ولم

تشهد بداية اللقاء اي فعالية للحارس جلال حسن بعد التنظيم الدفاعي للزوراء، ومن هجمة

زورائية ارتدت من الوصل ووجدت لها لاعب الزوراء سامال سعيد بالمرصاد سددها قوية هزت

الشباك الاماراتية بهدف جميل في الدقيقة ٢٢ لم يتمكن حارس الوصل التصدي لها بسبب قوتها

والزاوية التي استقرت فيها الكرة، واستمر الشوط الاول بغياب هجومي واضح للوصل لانشغاله

بالتنظيم الدفاعي خوفا من الهزيمة وفي محاولات لامتصاص الضغط الزورائي،وجاء دور علاء

عباس بهدف الزوراء الثاني بتسديدة قوية بعيدة وجميلة عند الدقيقة ٣5، وتعرض لاعب الوصل

فابيو تاليبو في الدقيقة ٤٠ لحالة طرد بعد ضربه المتعمد للاعب الزوراء مصطفى محمد مما

زاد من معاناة الفريق الاماراتي في الهجوم وهو يعتمد على هذا المحترف من ناحية بناء

الهجمة، لينتهي الشوط الاول بهيمنة زورائية وهدفين عراقيين من دون رد اماراتي.

وعاد

علاء عباس مع بداية الشوط الثاني بهدف الزوراء الثالث وهدفه الشخصي الثاني بالمباراة

عند الدقيقة 51، مع استمرار الافضلية العراقية مستغلا النقص العددي لمنافسه والسيطرة

التامة على مجريات اللقاء من دون ان يشهد حتى هجمة واحدة للوصل الاماراتي، ليأتي الهدف

الرابع للزوراء عن طريق مهند رحيم في الدقيقة 75، وخامسا من ركلة جزاء لحسين جويد عند

الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للزوراء 5- صفر.

وبهذا

الفوز وبعيدا عن نتيجة مباراة النصر السعودي وذوب آهن اصفهان الايراني لحساب المجموعة

نفسها اليوم ايضا ،فان الزوراء تصدر فرق المجموعة الاولى بدوري ابطال اسيا بـ 4 نقاط،

وكانت الجولة الاولى لحساب المجموعة نفسها قد شهدت الاسبوع الماضي، فوز الوصل على النصر

وتعادل الزوراء وذوب آهن .

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