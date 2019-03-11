2019/03/11 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام الصباغ ،الاثنين، ان تقرير البعثة المعنية بالتحقيق في حادثة دوما مسيس وتجاهل “الخوذ البيضاء” وتنظيم جبهة النصرة الإرهابي.وقال الصباغ خلال مؤتمر صحفي في لاهاي أنه “من الناحية القانونية هناك علامة استفهام كبيرة حول توافق نشاطات البعثة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن التحقيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول: تقرير البعثة المعنية بالتحقيق في حادثة دوما مسيس وتجاهل “الخوذ البيضاء” والنصرة alansaar.

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