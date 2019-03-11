واع تنشر جدول اعمال جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء

2019/03/11 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية جدول اعمال جلسة مجلس النواب يوم غد الثلاثاء

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