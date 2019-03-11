2019/03/11 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية المصرية، أن ستة مصريين كانوا من بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، وصرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا تتابع بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية كافة الإجراءات المتعلقة بانتشال جثامين ضحايا طائرة الخطوط الإثيوبية ونقلها إلى العاصمة أديس أبابا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحث علمي مصري نجا بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحث علمي مصري نجا بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).