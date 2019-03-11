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شاهد ماذا فعل إعصار بأحد الأعراس في الأرجنتين
2019/03/11 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقتحم إعصار قوي قاعة الأعراس في منتجع سانتا في الأرجنتين، مما أدى إلى تحطيم النوافذ ونشر حالة من الرعب بين الضيوف.

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