2019/03/11 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت 18 متنافسة في مسابقة روسيا الوطنية "ملكة جمال الحرس الوطني في موسكو -2019"، حيث عرضن قدراتهن ومهاراتهن غير المألوفة، مما يثبت أن الخدمة في الحرس الوطني الروسي لا تمنع المرأة من أن تكون ساحرة ورشيقة واستثنائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملكة جمال الحرس الوطني الروسي لعام 2019) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملكة جمال الحرس الوطني الروسي لعام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).