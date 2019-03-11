2019/03/11 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه تحت أية ضغوطات.

وقال الجبوري لمراسلة (باسنيوز)، إنه «لاصحة إطلاقاً لتقديمي استقالتي من منصبي كقائد لعمليات نينوى تحت أية ضغوطات كالفساد وضغوط السياسيين على القادة الأمنيين».

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت في وقت سابق اليوم باستقالة اللواء الجبوري من منصبه «بعد ضغوطات كبيرة من قبل السياسيين»، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قد «قبل استقالته مع الترقية والإحالة إلى التقاعد».





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات نينوى يوضح لـ (باسنيوز) حول أنباء استقالته من منصبه) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات نينوى يوضح لـ (باسنيوز) حول أنباء استقالته من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).