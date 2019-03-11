صور صدام حسين على ألعاب الأطفال .. هل تشملها «حظر البعث»؟

2019/03/11 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، أن وجود صور لرئيس النظام السابق صدام حسين ضمن العمل النقدية القديمة في بعض ألعاب الأطفال غير مخالف للقانون ولا يشملها قانون حظر حزب البعث، فيما أشار إلى أن التحقيقات مع التجار المعتقلين في قضية الألعاب التي تحتوي على صور صدام سوف تبين «النية» من وجود هذه الصور إن كانت للترويج فعلاً أم لا.

وقال التميمي لـ (باسنيوز)، إن «وجود صور رئيس النظام السابق صدام حسين ضمن العمل النقدية القديمة في بعض ألعاب الأطفال غير مخالف للقانون ولا يشملها قانون حظر حزب البعث»، مبيناً بأن «قانون حظر حزب البعث وجد لمواجهة فكر البعث ومتبنياته ولا يشمل صور الأفراد الذين كانوا منتمين إليه سواء صدام أو غيره».

وأوضح الخبير القانوني، أن «التحقيقات مع التجار المعتقلين في قضية الألعاب التي تحتوي على صور صدام سوف تبين النية من وجود هذه الصور هل كانت للترويج فعلاً أم لا»، لافتاً إلى أنه «في حال كانت لا توجد في نيتهم الترويج للبعث فإنه لا يوجد قانون لمحاسبتهم أو سجنهم».

وكان مصدر أمني قد أفاد، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على شخصين في محافظة ذي قار بتهمة «الترويج» لرئيس النظام السابق صدام حسين عن طريق «ألعاب أطفال».





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