صورة.. الامن الوطني يلقي القبض على شخصين يروجان لصدام حسين جنوبي العراق

2019/03/11 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالقاء الامن الوطني على شخصين يروجان لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.

وقال المصدر الامني لشفق نيوز ان "مفارز جهاز الامن الوطني في ذي قار القت القبض على شخصين يقومان بالترويج لرئيس النظام السابق صدام حسين، عن طريق ادخال لعب اطفال وكميات كبيرة الى قضاء سوق الشيوخ".

واضاف انه "تم القبض عليهما وضبط المواد التي بحوزتهما واحالتهما الى قاضي تحقيق محكمة سوق الشيوخ، الذي اوقفهم وفق احكام المادة ٢٠٨ ق .ع".

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