الكعبي يهنئ نادي الزوراء بفوزه الكبير على الوصل الاماراتي

2019/03/11 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الاثنين، ابناء الشعب العراقي بفوز ممثل الكرة العراقية فريق نادي الزوراء بكرة القدم على نادي الوصل الاماراتي بنتيجة خمسة اهداف

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