2019/03/11 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية، معلنا عدم ترشحه لولاية جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية وعدم ترشحه لولاية جديدة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية وعدم ترشحه لولاية جديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).