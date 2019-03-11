‏رسميًا: تعيين زيدان مدربًا لريال مدريد وإقالة سانتياغو سولاري

2019/03/11 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين،

رسميًا، عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق مدة 3 مواسم، خلفًا

للمدرب الحالي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي على موقع

على الإنترنت، إن زيدان سيبدأ مهمته مع الفريق بداية من اليوم وحتى 30 يونيو 2022.

.

وتولى سولاري، البالغ من العمر 42 عامًا،

تدريب ريال مدريد في أكتوبر الماضي، خلفًا لجولين لوبتيغي، وتم تعيينه بشكل مؤقت، قبل

أن يتم تمديد عقده لـ 3 مواسم.

ووجه ريال مدريد الشكر إلى سولاري على العمل

الذي قام به وعلى الالتزام مع ريال مدريد.

وعجلت خسارة ريال مدريد 0/3 أمام برشلونة

في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ثم 0/1 أمام برشلونة أيضًا في الدوري، ثم 1/4 أمام

أياكس في دوري أبطال أوروبا وخروج الفريق من دور الـ 16 بنهاية المدرب الأرجنتيني مع

الفريق الملكي.

وفي 32 مباراة لريال مدريد تحت قيادة سولاري،

فاز الفريق الملكي 22 مرة مقابل تعادلين، و8 خسائر.

وسبق لزيدان، البالغ من العمر 46 عامًا،

أن تولى تدريب ريال مدريد في يناير 2016 حتى مايو 2018، وقاد فيها الفريق الملكي للتتويج

بـ 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس العالم للأندية

ولقبين في السوبر الأوروبي، ولقب في السوبر الإسباني.

وفي 149 مباراة لريال مدريد تحت قيادة زيدان،

حقق الفريق الملكي الفوز 105 مرات، مقابل 28 تعادلًا و16 خسارة.

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