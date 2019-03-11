2019/03/11 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أعلن

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الاثنين، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية

التي كانت مقررة 18 أبريل القادم.

جاء

ذلك في برقية عاجلة للرئاسة الجزائرية، ورد فيها أنّ بوتفليقة (82 عاماً) قرر تأجيل

الانتخابات الرئاسية، وتمديد عهدته الحالية إلى حين تنظيم ندوة وطنية جامعة.

كما

قالت البرقية الرئاسية إن بوتفليقة لن يترشح لولاية خامسة، وأنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات

وطنية.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتفليقة يتراجع عن الترشح لعهدة خامسة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتفليقة يتراجع عن الترشح لعهدة خامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).