2019/03/11 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من: محمد المحمودي اثارت زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، جدلاً واسعاً، بعد تسريبات سياسية عن تكليفه من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بمتابعة ملف الخدمات في المحافظة، خاصة وأن عبدالمهدي سبق وأن كلف وزير الشباب والرياضة السابق عبدالحسين عبطان بملف الخدمات في مناطق أطراف بغداد بعد سلسلة احتجاجات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بصلاحيات رئيس وزراء: العامري يباشر مهامه..



لكنه “متريّث” في قبول “عرض عبدالمهدي” NAS | موقع ناس الرسمي.

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