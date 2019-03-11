2019/03/11 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت فرقة العباس القتالية، الإثنين، عن إنشاء ساتر ترابي وخندق بين محافظتي كربلاء والأنبار.وقال نائب المشرف العام على الفرقة، حيدر الموسوي، في تصريح لراديو المربد تابعه “ناس” اليوم (11 آذار 2019) إن “إنشاء ساتر ترابي وخندق يتم بالتنسيق مع قيادة عمليات الفرات الأوسط ويمتد من معمل الاسمنت في كربلاء وصولا إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرقة العباس تحفر خندقا من كربلاء إلى السعودية NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرقة العباس تحفر خندقا من كربلاء إلى السعودية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرقة العباس تحفر خندقا من كربلاء إلى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).