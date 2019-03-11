بالفيديو والصور... لبنانية تحول العبوات الزجاجية إلى تحف فنية

2019/03/11 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تزايد مشكلة النفايات في لبنان وعجز الطبقة السياسية عن إيجاد حل لهذا الملف، نجحت الشابة مريم عاصي بتحويل النفايات إلى تحف فنية تستخدم في المنازل.

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