تلفزيون النهار: استقالة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى

2019/03/11 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، استقالته، اليوم الاثنين 11 مارس / أذار، بحسب ما ذكره موقع قناة "النهار".

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