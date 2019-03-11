وزير التعليم اليمني لـ

2019/03/11 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل التعليم إحدى أزمات اليمن، الذي يعاني من حرب طاحنة منذ سنوات، وقد تمتد آثارها لفترات طويلة، نتيجة تهدم المباني وهجرة المعلمين، الذين لا يحصلون على رواتبهم، إضافة إلى تسرب الطلاب.

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