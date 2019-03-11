الزوراء يتألق ويمزق شباك الوصل بخماسية

2019/03/11 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل سامال سعيد (22) وعلي عباس (35 و51) ومهند عبد الرحيم (74) والسوري حسين جويد (83 من ركلة جزاء) الأهداف.وفرض الزوارء، أمام أكثر من 30 الف متفرج من انصاره احتشدوا في مدرجات استاد كربلاء الدولي، هيمنته المطلقة على مجريات المباراة، وترجمها بهدف أول لمدافعه سامال سعيد الذي سدد كرة ساقطة من أمام المدافعين استقرت في سقف مرمى الحارس حميد النجار (22).ومع تواصل تراجع الفريق الاماراتي، فاجأ الدولي علاء عباس الضيوف بعد أن تلاعب بالمدافعين، بتسديدة قوية هائلة باغتت الحارس النجار وتابع الكرة تتهادى في شباكه (35).وتفاقمت مشاكل الوصل واستمر اداؤه الباهت مع طرد قائده البرازيلي فابيو ليما، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (39).وغاب الفريق الزائر عن الأجواء في الشوط الثاني فاستقبلت شباكه ثلاثة أهداف إضافية افتتحها عباس نفسه بعد مرور ست دقائق عندما تلقى كرة عرضية أرسلها الى شباك الضيوف بلمسة مباشرة (51).وأنقذ مدافع الوصل علي حسين فريقه من فرصة هدف مؤكد عندما أبعد كرة رأسية لعباس من على خط المرمى وحرمه من الـ"هاتريك" (71).ومن محاولة هجومية منسقة، رفع مهند عبد الرحيم حصيلة فريقه مضيفا الهدف الرابع بعدما استغل كرة عرضية وأكملها في المرمى (74).واختتم السوري جويد المهرجان بهدف خامس من ركلة جزاء (83).

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