كيف نجا المصري الوحيد من كارثة تحطم طائرة “بوينغ” الإثيوبية؟

2019/03/11 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف موقع “المصري اليوم” الإخباري عن وجود ناج مصري وحيد من كارثة تحطم الطائرة الإثيوبية من طراز “بوينغ 737-800 ماكس” والتي أودت بحياة 157 شخصا بينهم 6 مصريين.ولفت الموقع في تقرير نشره اليوم الاثنين إلى أن قائمة أسماء الضحايا المصريين الني نشرتها وزارة الداخلية في البلاد لم تضم “حكاية نسجها القدر عن […]

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