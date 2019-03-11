نائب عن الفتح: اجتماع لأغلب الكتل السياسية اليوم لحسم الكابينة الوزارية

2019/03/11 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم أن اغلب الكتل السياسية ستجتمع اليوم لحسم ملف إكمال الكابينة الوزارية، فيما بين أن الاجتماع سيتم خلاله الإفصاح عن أسماء المرشحين الجدد للوزارات الأربع المتبقية.

وقال كريم إن اجتماع اليوم سيضم اغلب قادة الكتل السياسية والأحزاب وسيكون انطلاقة نحو إكمال جميع القوانين والملفات المتعلقة بالبرنامج الحكومي لافتا إلى إن الاجتماع سيتم خلاله الإفصاح عن أسماء المرشحين الجدد للوزارات الأربع المتبقية لعبد المهدي.

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