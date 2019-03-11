رسميا.. زيدان مدربا للملكي

2019/03/11 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر النادي الاسباني في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وانستجرام، أكد فيه عودة المدرب زين الدين زيدان مجدداً لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان ريال مدريد قد توصل لاتفاق مع زيدان على العودة مجدداً لتدريب الفريق الملكي، بعد 9 أشهر فقط من الفراق، بعد قرار زيدان بتقديم استقالته من تدريب الميرنجي مع نهاية الموسم الماضي.

انتهى..م.ر

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