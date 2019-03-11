أبو العينين: الرئيس السيسي يدعم ويؤيد إنشاء منطقة صناعية يابانية استثمارية

2019/03/11 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر - علي ابو دشيش

أشاد محمد أبو العينين،نائب رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى - الياباني، بعمق العلاقات المصرية اليابانية،مؤكدا أن هناك محاور رئيسية ينبغي الالتفات إليها في تصور مستقبل العلاقات المصرية اليابانية.

واقترح أبو العينين،خلال كلمته بمؤتمر المنتدى المصرى اليابانى،إنشاء مدينة صناعية يابانية يديرها يابانيون بعيدا عن كافة العوائق البيروقراطية التى تعيق تدشينها،منوها إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ويؤيد إنشاء منطقة صناعية يابانية استثمارية ذات طبيعة خاصة،وهو الأمر الذي سيسهم في دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية،داعيا إلى ضرورة تنشيط السياحة اليابانية في مصر.

ونوه أبو العينين إلى أن الدور الهام الذي تقوم به مصر داخل القارة الإفريقية ومع الاتحاد الأوروبي يخلق فرصا حقيقية للاستثمار للجانب اليابانى،ويجسد صورا رائعة لما يحدث من تطور داخل البلاد،مشيرا الى أن الجانب اليابانى أصبح لديه فكر جديد، خاصة مع تحسن المناخ الاستثمارى فى السوق المصرى.

وقال إن الأفكار السياسية الجديدة للإستثمارتحظى بتأييد العديد من قوى دول العالم المختلفة،ومن أهم هذه المحاور التي يجب إتباعها هي البنية الأساسية والفرص الجديدة والصناعات الهندسية وصناعة السيارات وقطاع البتروكيماويات.

وأشار أبو العينين إلى أن هناك فرص حقيقية لانشاء مدينة صناعية يابانية مصرية تدار بالكامل من الجانب الياباني بعيدا عن البيروقراطية مما يتيح تحويل الأفكار إلى مشاريع واعدة.

وأكد أبو العينين أن إفريقيا هي المستقبل بما تمتلكه من موارد طبيعيه وبشريه وطاقة ولكنها بحاجة إلى تطبيق التكنولوجيا لتنمية هذه المجالات،ومصر لديها اتفاقيات عديدة لدول عديدة في أوروبا وإفريقيا هي ميزة يجب وضعها في عين الاعتبار.

وأضاف أبو العينين أن مشكله إفريقيا تكمن في الموصلات وأن التواصل الأفريقي غير متكامل ويحتاج إلى أن يطبق على غرار مشروع طريق الحرير الصيني الذي ساهم بشكل كبير في تحفيز القيمة المضافة في الصين،منوها إلى أن دخول اليابان إلى القارة الأفريقية سيكون معتمدا على فكرها المتميز.

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