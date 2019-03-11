2019/03/11 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشاعرة نور البابلي

وحدتي فكرٌ وشجون

نِداها هَمسةٌ وسكون

صوتُها خَفقٌ وأنين

واعداً بينَ السنون

جائت بِهواها تَستبين

تَسكن بمَتاهِاتِ العيون

تَرتجي حلمٌ جميل

بين أَهدابُ الجفون

والغدُ المأمولُ بفجرهِ

رؤى بَين طيات السكون

بِروضِها الأحلامُ والذكرى

كخيالٍ حول الظنون

والسهدُ أُماني ورؤى

ترتمي باطيافِ الفتون

والليلُ ظِلالُ ويقين

مالهُ هان او لا يَهون

يُحيي أرجوحةُ الفكر

بأسرارٍ فوقُ الغصون

وغداً يَطِلُ ناظرٌ

تائهٌ خَلفُ ما يكون

مواكبُ أشباحُ الدجى

تَخفي ظِلها بِغبارِ القرون

والظَلمةُ الخرساءُ تفني

وَعدُها بالزمانِ الخؤؤن

الموعدُ المسلولُ يبسمُ

أبتساماتُ المُرائي الحزون

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