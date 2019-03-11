2019/03/11 | 21:20

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أمانة بغداد تكشف تفاصيل عن "مياه الشرب" في الصيف المقبل

بغداد -

كلمة

كشفت امانة بغداد يوم الاثنين عن خطتها بشأن الماء الصالح

للشرب خلال فصل الصيف المقبل بالعاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه، إنه "تم انتاج 4 ملايين و200 الف

متر مكعب من الماء الصافي الصالح للشرب يوميا لعموم الحدود البلدية

لبغداد".

وبينت: "المباشرة في وقت سابق بتهيأة مجمعات وخزانات الماء بما

يتوافق مع التشغيل الصيفي الذي سيبدأ العمل به حسب الحاجة

للاستهلاك".

واشارت الامانة، الى انها وضعت في خططها "دعم المناطق العشوائية مع

التأكيد على ان تلك المناطق غير مخدومة وخدمتها خارج صلاحيات

الامانة"، مؤكدة ان "الماء المنتج يطابق المواصفات والمحددات

البيئية ويخضع لفحوصات مستمرة وموقعية".

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