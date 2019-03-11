رائد فهمي: يجب تشخيص الفساد وعوامله واتخاذ اجراءات رادعة بشأنه

2019/03/11 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق تحالف سائرون على خطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمحاربة الفساد خلال المرحلة المقبلة.

ودعا النائب عن التحالف رائد فهمي في تصريح، الى ضرورة أن تكون إجراءات الحكومة لمحاربة الفساد من خلال تشخيصه وتشخيص عوامله، مبينا أن كل هذه الأمور مرهونة بمدى جدية وفاعلية الاجراءات التي ستتخذ لمحاربة الفساد.

وأضاف فهمي، ان أولى الإشارات الإيجابية التي تعطى الى المواطنين تكون عبر اتخاذ اجراءات رادعة في الكثير من دوائر الدولة، والبدء بعملية الإصلاحات على المستويات كافة.

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