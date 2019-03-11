وزارة التجارة: تأسيس 188 شركة وطنية وتسجيل 12 فرع شركة اجنبية خلال شهر كانون الثاني الماضي

2019/03/11 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة ،اليوم الاثنين، ان ملاكات الدائرة انجزت معاملات تاسيس (188) شركة وطنية وتسجيل (12) فرع لشركة اجنبية خلال شهر

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