2019/03/11 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتفليقة: لم أنو طلب العهدة الخامسة لأن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى تأدية الواجب الأخير تجاه الشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/11 | 21:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتفليقة: لم أنو طلب العهدة الخامسة لأن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى تأدية الواجب الأخير تجاه الشعب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتفليقة: لم أنو طلب العهدة الخامسة لأن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى تأدية الواجب الأخير تجاه الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).