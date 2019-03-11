البرلمان يعلن عن جدول اعمال جلسة الغد

2019/03/11 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

اعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، الاثنين، جدول اعمال الجلسة البرلمانية ليوم غد الثلاثاء .

وذكر بيان للبرلمان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه ، ان جدول اعمال الجسة رقم 3 من الفصل التشريعي الثاني ليوم 12 آذار، يتضمن تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية .

واضاف ان الجلسة ستناقش مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 .

واوضح ان البرلمان سيبحث مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 .

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