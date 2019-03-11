2019/03/11 | 21:24

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الاعلام والاتصالات تمهل شركات الهاتف النقال شهراً لتحسين خدماتها

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الاعلام والاتصالات تمهل شركات الهاتف النقال شهراً لتحسين خدماتها

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