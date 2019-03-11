ترامب يقترح خفض غير مسبوق للإنفاق في موازنة 2020

2019/03/11 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خفض غير مسبوق للإنفاق في اقتراح موازنة عام 2020 الذي تبلغ قيمتها 4.7 تريليون دولار، لكنها تزيد من تمويل الجيش وتتضمن 8.6 مليار دولار للجدار الحدودي.





وأوضح البيت الأبيض عن خطة الموازنة المقترحة اليوم الاثنين، أن الاقتراح يشمل 2.7 تريليون دولار من التخفيضات في الإنفاق على مدار العشر سنوات المقبلة وأعلى من أي إدارة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة.





وتشير توقعات السياسة طويلة الأجل إلى أن المقترحات الواردة في هذه الموازنة ستضع الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2034.



وفقاً للبيان.





ويدعو الاقتراح إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي من 597 مليار دولار إلى 543 مليار دولار بتخفيض قدره 9% في عام 2020.





في الوقت نفسه تشير الموازنة المقترحة إلى زيادة ميزانية الدفاع إلى 750 مليار دولار في العام المقبل، بزيادة قدرها 5% عن عام 2019.





كما اقترح ترامب زيادة تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك إلى 8.6 مليار دولار، مما قد يهدد بإغلاق حكومي آخر في أكتوبر المقبل.





وتدعو موازنة ترامب المقترحة إلى خفض تمويل وزارة الخارجية بنسبة 23%، وخفض الإنفاق بنسبة 15% من جانب وزارة الزراعة، وتخفيض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 31% في حين ستزداد ميزانية وزارة الأمن الوطني بنسبة 7.4%.





كما تتوقع الموازنة المقترحة تجاوز العجز المالي للولايات المتحدة مستوى تريليون دولار في العام المالي المقبل.





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