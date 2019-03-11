2019/03/11 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي برئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الاثنين على هامش اعمال انعقاد المؤتمر 41 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي .

وابدى الكعبي ترحيبه بحجم المشاركة الفاعلة للبلدان العربية وبخاصة الكويت التي تتمتع بثقل كبير داخل منظمة الدول الاسلامية، مجددا رغبة العراق بتكثيف الزيارات واللقاءات ما بين البلدين على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية لما لها من اثر ايجابي على تعضيد التعاون فيما بين البلدين .

وقال الكعبي في بيان ورد لشفق نيوز ان "العراق خاض حربا شرسة ضد عصابات داعش الارهابية ونيابة عن العالم اجمع ، كون الفكر الارهابي لا يستهدف بلدا بعينه او دين معين او سياسة محددة بل استهدف الانسانية جمعاء"، مشددا على ضرورة ان "تدعم كافة البلدان الاسلامية توجهات العراق التي سيطرحها خلال المؤتمر والتي تتمحور حول تبني موقف اسلامي ثابت وموحد لمحاربة الفكر الارهابي واي تنظيم متطرف وانهاء تواجده في اي بلد كان ، كون هذا الفكر يمتد تأثيره بغض النظر عن البعد الجغرافي او اللغة وغيرها".

واضاف البيان "اتفق الجانبان على توحيد الكلمة بهذا الاتجاه، وارسال رسالة الى العالم اجمع ان الدين الاسلامي والفكر الاسلامي دين محبة وسلام وينبذ التطرف بكافة اشكاله، وان الفكر المتطرف حاول ان يستظل بعباءة الاسلام لكنه وبعد اندحاره في العراق فشل في مساعيه، وانهاء فكره يعني القضاء عليه للابد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدعو لدعم توجهاته بمؤتمر التعاون الاسلامي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدعو لدعم توجهاته بمؤتمر التعاون الاسلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).