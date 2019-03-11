احتدام الاشتباكات بين قسد وداعش قرب الحدود العراقية

2019/03/11 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر في الشرق السوري لليوم الثاني معارك ضارية في جيب "داعش" الأخير بقرية الباغوز القريبة من الحدود العراقية بين "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة والمسلحين المحاصرين للتنظيم

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