المغرب يسمح بعودة 8 مقاتلين بصفوف داعش.. وأمريكا ترحب

2019/03/11 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت الحكومة المغربية بعودة 8 مقاتلين مغاربة انضموا لتنظيم داعش في سوريا، وسط ترحيب من وزارة الخارجية الأمريكية التي وصفت الخطوة بـ"الحل الأفضل" لمنع هؤلاء من العودة إلى ساحات القتال.

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