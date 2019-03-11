قائمة المنتخب الوطني الرسمية لبطولة الصداقة الدولية الثانية

2019/03/11 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، الاثنين، القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني التي ستشارك في بطولة الصداقة الدولية الثانية، والتي ستحتضنها محافظة البصرة خلال الشهر الحالي في العشرين من الشهر الجاري .وضمت قائمة كاتانيتش 23 لاعبا، هم: جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح لحراسة المرمى، وللدفاع سامح سعيد وعلاء مهاوي […]

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