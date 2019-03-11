الكشف عن الشروط التي وضعها زيدان للعودة الى ريال مدريد

2019/03/11 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني مساء اليوم الأثنين، عن الشروط التي وضعها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، للموافقة على العودة إلى نادي ريال مدريد لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.ووفقاً للبرنامج الشهير والموثوق في إسبانيا، فإن زيدان وضع بعض الشروط على مجلس إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو للموافقة على العودة لتدريب اللوس بلانكوس، على رأسها الحصول على كامل الصلاحيات في الفريق.وأشار إلى أنه طالب أيضاً بالتخلي عن اللاعبين الذين لا يريدهم داخل ريال مدريد، وبالإضافة إلى توفير كل الصفقات التي يطلبها، وعدم بيع الثنائي فرانشيسكو إيسكو ومارسيلو دا سيلفا.موضحاً، أن زيدان اشترط على ريال مدريد عدم شراء البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، والتخلص من خدمات اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز المعار إلى بايرن ميونخ، ومحاولة التوقيع مع المهاجم الشاب كيليان مبابي.

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