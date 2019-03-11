الكعبي يلتقي في الرباط رئيس مجلس الامة الكويتي ويتفقان على محاربة الفكر الارهابي وانهاء تواجده

2019/03/11 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب برئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم اليوم على هامش اعمال انعقاد المؤتمر 41 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي .وابدى الكعبي ترحيبه بحجم المشاركة الفاعلة للبلدان العربية وبخاصة الجارة الكويت التي تتمتع بثقل كبير داخل منظمة الدول الاسلامية ، مجددا رغبة […]

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