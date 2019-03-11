خاص | سائرون يكشف عن توجه نيابي لتعديل قوانين وتشريعات بهدف محاربة الفساد

2019/03/11 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

كشف تحالف سائرون، اليوم الاثنين، عن توجه برلماني لغرض تعديل بعض القوانين والتشريعات بهدف محاربة الفساد، بعد طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ذلك.

وقال النائب عن التحالف رائد فهمي، في حديث لـ"الاتجاه برس"، ان "محاربة الفساد والقضاء على الفاسدين، بحاجة الى تعديل بعض القوانين والتشريعات بهدف محاربة الفساد، وهذا ما طلبه عبد المهدي من مجلس النواب".

وبين فهمي، ان "مجلس النواب، والقوى البرلمانية وعدت عبدالمهدي، باجراء هذه التعديلات، من أجل تمكينه من محاربة الفساد والفاسدين، لكن نحن أيضا نريد من الحكومة اجراءات حقيقة لا فقط وعود، كما كانت تفعل الحكومات السابقة".

MA

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