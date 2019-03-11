هيئة الاعلام والاتصالات تمهل شركات الهاتف النقال مدة شهر لتحسين خدماتها

2019/03/11 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امهلت هيئة الاعلام والاتصالات شركات اتصالات الهاتف النقال مدة شهر لتحسين خدماتها.وذكر بيان للهيئة ان ” هذه المدة جاءت خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة مع مدراء شركات (زين العراق، و اسياسيل، و كورك تليكوم.) بحث اسباب تردي وسوء خدمة الاتصالات في البلاد، والذي اكدته الفرق الفنية المتخصصة بفحص جودة الخدمة في عموم […]

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