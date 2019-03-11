2019/03/11 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركز لقاء العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم بالعاصمة واشنطن على آليات تعزيز العلاقات الأردنية الأمريكية، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا وأزمات المنطقة.وحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، أكد وزير الخارجية الأمريكي حرص بلاده على دعم الأردن وتوسيع التعاون المشترك في شتى الميادين، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملك الاردن يبحث ملفات المنطقة في واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملك الاردن يبحث ملفات المنطقة في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).