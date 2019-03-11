قانون سوري يسجن كل من يكذب على

2019/03/11 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القاضية هبة الله محمد سيفو، رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات في القصر العدلي بدمشق، أن القانون السوري يفرض عقوبات على كل من ينشر أخبار كاذبة وإشاعات من شأنها أن "توهن نفسية الأمة".

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