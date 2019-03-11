طفل ينجو من الموت رغم سقوطه من الطابق الثالث على أسلاك التوتر العالي (فيديو)

2019/03/11 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو لحادث مرعب، يسقط فيه طفل في الثانية من عمره من شرفة الطابق الثالث، على أسلاك التوتر العالي.

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