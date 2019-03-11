تقرير روسي: أميركا تروج لعودة داعش لابقاء قواتها بالعراق وسوريا

2019/03/11 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تواجه فيه عناصر تنظيم داعش الهزيمة في آخر معقل لهم بمنطقة الباغوز السورية، حذر القادة الامريكان ومراكز الابحاث في واشنطن من امكانية عودة التنظيم الارهابي بشكل مبالغ فيه كذريعة لابقاء القوات الاميركية في العراق وسوريا،

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