بالصور.. القبض على شخصين

2019/03/11 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر أمني، الاثنين، بإلقاء القبض على شخصين في محافظة ذي قار "يروجان" لرئيس النظام السابق صدام حسين عن طريق "ألعاب أطفال".

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