المجلس الوطني: أي اتفاق بين الاتحاد الديمقراطي ودمشق يتطلب موافقة أمريكية

2019/03/11 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد عضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكوردي، سليمان أوسو، أن الحل العسكري لم يجد نفعاً في سوريا لأن الحل المستقبلي يجب أن يكون سياسياً ولا يمكن تحقيق ذلك بدون حل القضية الكوردية"، مشيراً إلى أنه "نحن لا نرفض الحوار مع حزب الاتحاد الديمقراطي، لكن يجب عليهم أن يقوموا ببناء الثقة، وتكون هناك رعاية دولية لأي اتفاق بيننا".وقال أوسو خلال مقابلة أجرتها معه شبكة رووداو الإعلامية إن "الأمريكين يصرحون علناً بأنهم لايقبلون بعودة النظام عسكرياً إلى المنطقة، وما دامت أمريكا غير موافقة فلن يستطيع أيضاً حزب الاتحاد الديمقراطي أن يبرم أي اتفاقات مع دمشق"، مبينا: "لدينا العديد من المخاوف في حال عاد الجيش السوري إلى هذه المنطقة".

رووداو: ما هو فحوى اجتماع قيادات من المجلس الوطني الكوردي مع جيمس جيفري في أربيل؟

سليمان أوسو: نتيجة التطورات السياسية الأخيرة في المناطق الكوردية وإعلان الرئيس الأمريكي انسحاب قواته من شرق الفرات شكل ذلك العديد من التساؤلات عن المشاريع المستقبلية، وكثر الحديث عن المنطقة الآمنة إزاء التهديدات التركية بالتدخل في شرق الفرات وعدم قبوله بالقوات الموجودة والعائدة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، وتأتي أهمية المجلس الوطني الكوردي من عدة نقاط فهو يتمتع بعلاقات جيدة مع كافة أطياف المعارضة السورية التي تقوم بالمباحثات برعاية الأمم المتحدة، وله علاقات جيدة مع تركيا وله علاقات جيدة مع كوردستان، لذلك هو إزاء التطورات الأخيرة كثف من لقاءاته الدبلوماسية مع الدول المعنية المرتبطة بالشأن السوري، وبالتالي حصلت عدة لقاءات بين المجلس والأمريكان والدول الأوروبية، والمواضيع التي تبحث في هذه اللقاءات هي الوضع السوري والحل السياسي بشكل عام والمشاريع والأجندات التي تطرح في هذه المنطقة.

رووداو: هل المجلس الوطني الكوردي على ثقة تامة أن الأمريكان قادرون على حل القضية الكوردية في سوريا عن طريق المجلس؟

أوسو: الموضوع ليس هكذا لأن الموضوع يدور حول سوريا المستقبل لأن سوريا بعد هذه السنين الطويلة من عمر الثورة السورية مرت بمراحل عديدة وحصلت العديد من التدخلات فيها، وتوجد 5 قوى عسكرية موجودة فيها، فضلاً عن الميليشيات، وكل ذلك أثبت أن الحل العسكري لم يجدي نفعاً لأن الحل المستقبلي يجب أن يكون سياسياً ولا يمكن إيجاد أي حل سياسي فيها دون حل القضية الكوردية، ونحن كمجلس وطني كوردي انخرطنا منذ البداية في صفوف الثورة السورية السلمية، وأكدنا أن تبقى هذه الثورة سلمية وبناءً عليه انضمينا إلى صفوف المعارضة السورية، لذلك كمجلس مقبولين دولياً وأوروبياً وأمريكياً وعربياً أي لدينا الكثير من النقاط التي تجعل الدول تثق بنا والرسائل الإيجابية التي تأتي من هذه الدول بأن الكورد مكون أساسي في سوريا، ويجب أن تحل القضية الكوردية فيه، ولذلك يعولون على المجلس الوطني الكوردي أن يلعبوا دوراً في المستقبل وبالأخص بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش.

رووداو: المجلس الوطني الكوردي لم يخرج إلى الآن بموقف رسمي حيال المنطقة الآمنة؟ وهل فعلياً بيشمركة روج ستكون من بين القوى التي ستشارك في حماية هذه المنطقة ؟

أوسو: المجلس الوطني الكوردي لم يبدي موقف رسمي من المنطقة الآمنة لأنها إلى الآن لم تتحدد معالمها هناك فقط مداولات بين الدول الكبيرة، لكن بشكل عام موقفنا منها كنا دائماً نطالب بمنطقة آمنة أو حماية دولية لحماية مناطقنا من قوى الإرهاب والعنف الذي كان يمارسه النظام ضدنا، كما أننا نؤكد أننا لسنا ضد المنطقة الآمنة وتطمين الدولة التركية لأنها تطرح بناء على المخاوف التي تطرحها الدولة التركية أي توجد هناك اعتراضات من قبلها على تواجد وحدات حماية الشعب في المنطقة الحدودية معها، لذلك يجب أن تكون المنطقة الآمنة برعاية دولية، وفي حال حصول المنطقة الآمنة من المتوقع أن تكون لها تبعات من الناحية الإدارية أي يجب أن تدار من كافة المكونات والمجلس الوطني الكوردي من المكونات الرئيسية في الساحة الكوردية، أما فيما يتعلق بالقوى الدولية التي تدير المنطقة الآمنة فنحن نطرح إذا حصلت المنطقة الآمنة يجب أن تكون البيشمركة قوى رئيسية من هذه القوات وخاصة أنها من أبناء المنطقة ولا أحد يمكن أن يعترض عليهم.

رووداو: كيف تقيمون تصريح مسؤول مركز العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي ألدار خليل بأنه في حال عدم تقديم الدعم لهم من قبل الدول الأوروبية وأمريكا بعد الانتهاء من داعش سيكونون مجبرين بإجراء تفاهمات مع دمشق؟

أوسو: الأمريكيين يصرحون علناً بأنهم لايقبلون بعودة النظام عسكرياً إلى المنطقة، وليس منطقاً سياسياً ما يدلي به السيد ألدار خليل، وما دامت أمريكا غير موافقة على هذا الاتفاق بالتالي لن يستطيعوا أن يبرموا أي اتفاقات مع النظام، ونحن بتحركنا الدبلوماسي نؤكد على الدول بضرورة حماية هذه المنطقة لأنه لدينا العديد من المخاوف في حال عاد الجيش السوري إلى هذه المنطقة.

رووداو: كيف ستكون شكل العلاقة بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي خاصة في ضوء انتهاء داعش من المنطقة هل أنتم مستعدون للتفاوض معهم بواسطة وسيط دولي؟

أوسو: سبق أن عقد المجلس ثلاث اتفاقات مع حزب الاتحاد الديمقراطي، ولكنه لم يلتزم بها وكانت هذه الاتفاقات تحت رعاية فخامة الرئيس، مسعود البارزاني، حيث أنه مجرد تجاوزه للحدود ووصوله إلى القامشلي لم يلتزم ببند واحد من هذه البنود وذلك شكل جانب من عدم الثقة من جانب المجلس فيما يخص تعهدات من الممكن أن يعقدها معهم، كما أنه مارس العديد من العنف ضد أحزاب المجلس الوطني الكوردي وأعضائه ومارس القمع ضد الاعتصامات والتظاهرات وأحرق المكاتب العائدة إلى أحزاب المجلس، فضلاً عن التجنيد الإجباري وغيرها من التجاوزات، كما أننا لا نرفض الحوار لكن يجب عليهم أن يقومو ببناء الثقة وتكون هناك رعاية دولية لهذه الاتفاقيات.

رووداو: البعض يرى أن هناك فجوات في خطاب قيادات المجلس في الداخل السوري وخارجها ومن موقفها من الدخول التركي إلى عفرين كيف ترد؟

أوسو: لا أعتقد توجد فجوات في خطاب المجلس والموقف هو واحد ونلتزم بالخطاب الموحد الذي يتبناه المجلس، وخطابه متزن مقارنة بخطاب حزب الاتحاد الديمقراطي حيث يتهمنا بالعمالة وبالمصطلحات التي لا يمكن أن نعود معها إلى طاولة المفاوضات.

رووداو: من خلال حضور المجلس الوطني الكوردي في المحافل الدولة كيف يمكن ان توصلوا صوت أهالي عفرين للعودة إلى مدينتهم؟

أوسو: نحن في المجلس الوطني الكوردي منذ بداية أزمة عفرين أدنا التدخل التركي والميليشيات إلى المناطق الكوردية، وفي المحافل الدولية نحن نضغط باتجاه عودة النازحين إلى مناطقهم وخروج الميليشيات المسلحة وتسلم إلى إدارة مدنية لأننا نرفض التغيير الديمغرافي الذي يحصل في عفرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوطني: أي اتفاق بين الاتحاد الديمقراطي ودمشق يتطلب موافقة أمريكية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوطني: أي اتفاق بين الاتحاد الديمقراطي ودمشق يتطلب موافقة أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).