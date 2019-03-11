2019/03/11 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / دعوة ثلاث من لاعبي القوة الجوية لتمثيل المنتخب الوطني ببطولة الصداقة الدولية

11/03/2019 22:13:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلن فريق القوة الدوية، الاثنين، عن دعوة ثلاث من لا عيبه لتمثيل المنتخب الوطني ببطولة الصداقة الدولية.

وذكر اعلام الجوية في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "تم دعوة اللاعبين {سامح سعيد وسعد ناطق وكرار نبيل} لقائمة المنتخب الوطني لبطولة الصداقة الودية الثانية والتي ستقام في البصرة".

و ستقام البطولة على ملعب جذع النخلة في البصرة في الفترة بين 22 مارس 2019 و26 مارس 2019, ستشارك فيها منتخبات العراق وسوريا والأردن.



وهي ثاني بطولة تقام في العراق بعد رفع الحظر عن الملاعب العراقية

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