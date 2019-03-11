الحلبوسي خلال استقباله روحاني: البرلمان مستعد لتشريع قوانين تساعد الحكومة في الانفتاح على دول الجوار

2019/03/11 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع وفد نيابي من مختلف القوى السياسية رئيسَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسن روحاني والوفد المرافق له.

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