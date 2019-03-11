بمشاركة العراق .. انطلاق اجتماعات اتحاد ومجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي

2019/03/11 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت في العاصمة المغربية اليوم الاثنين اجتماعات اتحاد ومجالس

الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، بمشاركة الوفد النيابي

العراقي برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب .وشهد اليوم الاثنين فعاليات عدة ، حيث مثل العراق في الاجتماع التاسع

للجنة فلسطين النائب فيصل حسين جبار وصلاح الحميري الامين العام لمجلس

النواب وكالة في الاجتماع الثاني لجمعية الامناء العامين للمجالس

الاعضاء في الاتحاد .فيما شارك كل من النائب ملحان عمران والنائب جواد حمدان في الاجتماع

التشاوري للمجموعة العربية .

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